Caprile e Gasperini fermano l’Atalanta | è 0-0 in casa col Cagliari

ha optato per un turnover forse esagerato nel primo tempo, escludendo di fatto 6 titolari: Ederson, De Roon, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti e Zappacosta. Evidentemente il pensiero era alla gara di Champions contro il Brugge che si giocherà tra pochi giorni (all’andata 2-1 per la squadra belga con un rigore assurdo al 90esimo ndr). Contro ilquest’oggiha tirato in porta solo 3 volte, è stata pericolosa solo in mischia e nel finale, quando i titolari sono stati buttati dentro per risolvere. Ildi Nicola sapeva che partita portare ae così è stato, reggendo sempre botta in mezzo al campo e aggiungendovi un (ottimo)sicuro tra i pali.Atalanta-è 0-0, abbiamo capito che aimporta l’Europaha mostrato immediatamente come il pallone girasse in modo diverso con l’ingresso di Ederson e De Roon, che fino ad ogginon aveva mai tolto in blocco dal primo minuto.