Calciomercato.it - Caos Musah, dalla mancata espulsione al gol divorata. San Siro fischia

Ecco come è andata la partita del centrocampista americano, protagonista di un primo tempo complicato: il punto della situazioneal gol. San(LaPresse) – Calciomercato.itSqualificato contro il Feyenoord, per via dell’rimediata contro la Dinamo Zagabria, che è poi costata cara al Milan, Yunusè tornato a giocare dal primo minuto in campionato nel match di Serie A contro il Verona. Sergio Conceicao ha, infatti, deciso di abbandonare, almeno per il momento, l’esperimento con i quattro assi offensivi tutti insieme.Rafa Leao e Christian Pulisic sono così finiti in panchina. Il tecnico portoghese ha voluto ridare equilibro alla squadra, puntando ancora sull’esterno americano e la sua corsa. La partita dell’ex Valencia, però, si è subito complicata per via di un giallo rimediato al sedicesimo.