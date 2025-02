Juventusnews24.com - Canzi presenta Fiorentina Juventus Women: «Sarà una partita complicata ma le ragazze hanno lavorato con attenzione. Rinnovo Girelli? Non posso che essere contento»

di RedazioneNews24: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sul prossimo matchMisterhato ai canali ufficiali del club il prossimo match delladi Coppa Italia femminile contro la.LA– «Ci aspettiamo un’avversaria molto agguerrita che, probabilmente, darà a questa competizione un significato importante perchè, arrivata a questo punto, ha maturato la consapevolezza di poter competere fino in fondo. Ci aspettiamo, dunque, unacontro una squadra che, sebbene abbiamo già sconfitto due volte in regular season, ha dimostrato di avere grande qualità e un ottimo impianto di gioco».UNA BELLA SETTIMANA DI LAVORO – «Sicuramente arrivare a questo appuntamento dopo una buona gara come quella che abbiamo giocato contro il Milan aiuta.