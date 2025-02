Ilfogliettone.it - Canone Rai, non solo gli over 75 possono non pagarlo: chi ha questo lavoro può smettere immediatamente | Loro sì che sono privilegiati

Categorie privilegiate cheesenti dal pagamento delRai. Nongli75 ma anche questi lavoratori e non. La Rai, acronimo di Radiotelevisione Italiana, rappresenta un pilastro fondamentale nel panorama mediatico italiano. Da decenni, questa azienda pubblica svolge un ruolo cruciale nell’informazione, nella cultura e nell’intrattenimento del nostro Paese. La sua missione è quella di garantire a tutti i cittadini un servizio radiotelevisivo di qualità.L’importanza della Rai va ben oltre il semplice intrattenimento. Grazie alla sua capillare diffusione sul territorio nazionale, garantisce un servizio pubblico essenziale. I telegiornali come il Tg1un punto di riferimento per milioni di italiani.Per sostenere questa importante missione di servizio pubblico, è stato istituito ilRai.