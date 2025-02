Ilrestodelcarlino.it - Candellori out per due mesi. Samb, Orsini suona la carica

"Il nostro desiderio è quello di tornare alla vittoria e contro il Castelfidardo cercheremo di fare il nostro dovere per raggiungere questo obiettivo". Le parole del giovane portiere Tommasoai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianetatestimoniano l’aria che si respira in casa. C’è tanta voglia di rivalsa, nonostante gli infortuni, dopo i due pareggi consecutivi con Fossombrone e Roma City. "Il girone di ritorno -continua così la sua analisi- è un altro campionato. Si affrontano squadre che hanno obiettivi importanti come play off e salvezza e quindi aumentano le difficoltà perché nessuno ci sta a perdere. Da parte nostra non abbiamo accusato alcun calo di tensione nelle ultime due partite. Non abbiamo tirato il freno a mano, anzi abbiamo tanta voglia di fare meglio.