Secoloditalia.it - “Campo largo” alla Patrimoniale: la sinistra torna alla carica con l’odiosa super tassa. Centrodestra: mai con noi

Rieccola, rispolverata in tutto il suo alchemico miscuglio di odio sociale e castigo fiscale, dai meandri di un nebulosorispunta la formula preferita dell’opposizione giallorossa: la. La solita, peregrina idea dellache a orologeria rievoca lo spettro di unanello stesso momento in cui all’interno della maggioranza di governo si discute su come aiutare i cittadini a pagare le cartelle esattoriali arretrate che non sono riusciti a saldare. Un tempismo a dir poco inquietante, quello azionato da dem, Avs e pentastellati, e rilanciato dal fatidico terzetto sulla scia di una campagna partita nel luglio dello scorso anno dal presidente del Brasile Lula che ne parlò al G20 di Rio de Janeiro. E poi incoronata in Francia con l’introduzione di unauna tantum al 2% sui patrimoni sopra il miliardo di euro.