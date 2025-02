Ilgiorno.it - Campo fotovoltaico proroga di due mesi. Ma aumentano i dubbi

Ancora dueper presentare le integrazioni e, se non arriveranno, il progetto sarà bocciato. Il terzoche dovrebbe sorgere su un’area di poco più di 23mila metri quadri in fondo a corso Torino, a Mortara, non è così sicuro. Il progetto presentato da Chiron Energy di Milano ieri è arrivato in conferenza di servizi, dove è stato illustrato alla presenza di Futuro sostenibile in Lomellina in qualità di uditore. "L’installazione richiederà 2di lavoro – ha detto la società – e 2e mezzo per il cavidotto. L’ingresso sarà adiacente alla cabina di Pavia acque, a 10 metri dalla strada provinciale e con 10 metri per la fascia di rispetto". Secondo il Comune di Mortara, però, "il progetto non è aggiornato con il nuovo Pgt e il certificato di destinazione urbanistica risulta scaduto, quindi non va bene".