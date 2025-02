Oasport.it - Camille Rast campionessa del mondo di slalom, ennesima doppietta per la Svizzera. Della Mea e Rossetti in top15

Leggi su Oasport.it

Ladomina nellofemminile dei Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach (Austria)! Medaglia d’oro per una grandeche batte la sua compagna di squadra Wendy Holdener in una splendidatutta elvetica al termine di una gara di ottimo livello. Continua la rassegna mondiale impressionante da partecon 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi.che è stata brava a gestire la seconda manche dopo una prima manche in cui aveva già scavato un bel solco: la 25enne di Vétroz non ha fatto calcoli e ha amministrato alla grande gli 80 centesimi accumulati nella prima discesa nei confronti di Wendy Holdener, che arriva seconda a 46 centesimi. Per la 31enne di Unteriberg si trattanona medaglia di questo Mondiale, la terza di questa rassegna e ancora una volta un argento dopo quello nella combinata a coppie e nel parallelo.