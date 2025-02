Sport.periodicodaily.com - Camilla Rast vince l’oro nello slalom femminile ai Mondiali di Sci Alpino 2025

Il Mondialedi Scia Saalbach si chiude condi. La svizzera ha preceduto di quarantasei centesimi la connazionale Wendy Holdener e l’austriaca Katharina Liensberg. Prima delle italiane Lara Della Mea, giunta tredicesima.AIDI SCI: LA GARALa 25enne svizzera ha fatto il vuoto fermando il cronometro a 58?91 e lasciando qualche centesimo in vista del traguardo. Ciò ha consentito all’austriaca Liensberger di recuperare tre centesimi e fermarsi a cinquattotto centesimi dalla. Terza piazza per l’americana Mikaela Shriffrin, non ancora al meglio per via del recente infortunio, ma che comunque è riuscita a resistere mettendosi a settando centesimi davanti a Wendy Holdener e alla connazionale Paula Moltzan, rispettivamente quarta e quinta a 1’55”.