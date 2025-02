Ilgiorno.it - Camera di Commercio. Numero delle imprese . Il saldo resta positivo

Un anno tutto sommatoquello che si è appena chiuso per lesul Lario. Secondo i dati delladinelle province di Como e Lecco nello scorso anno sono nate 4.289, mentre le cancellazioni sono state 3.984, alla fine le aperture hanno superato le chiusure di 305 unità, 40 in più rispetto al 2023. In provincia di Como si sono registrate 2.788 iscrizioni (+6,2% rispetto al 2023) mentre le chiusure, escluse quelle d’ufficio, sono state 2.547 (+3,7%). Nel territorio lecchese, iltra iscrizioni e cessazioni escluse quelle d’ufficio(da +107 a +64 aziende). Le iscrizioni sono state 1.501 (+8,9%), a fronte di 1.437 cessazioni (+13,1%). In totale sul Lario leregistrate nell’area lariana sono 72.041: 47.463 a Como e 24.578 a Lecco.