Call of Duty Black Ops 6 | Annunciata la collaborazione con le TMNT

La saga diofcontinua a sorprendere i suoi fan con collaborazioni sempre più inaspettate e coinvolgenti. Questa volta, Activision ha annunciato una partnership con le iconiche Tartarughe Ninja, che faranno il loro ingresso inofOps 6 e Warzone. L’annuncio è stato accompagnato da un teaser che ha immediatamente suscitato entusiasmo tra gli appassionati della serie.Nel breve video promozionale, Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo emergono da un tombino, pronti a entrare in azione in un ambiente realistico e adrenalinico, ben diverso dalle loro tradizionali avventure animate o a fumetti. Sebbene la data di rilascio ufficiale non sia ancora stata rivelata, il teaser suggerisce che l’arrivo delle tartarughe mutanti sia imminente.Learrivano suofOps 6L’introduzione delle Tartarughe Ninja inofcoincide con la Stagione 2 diOps 6 e Warzone, che presenta un forte tema ninja.