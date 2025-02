Scuolalink.it - Calendario scolastico Regione Lazio 2025/26: date ufficiali e festività

Leggi su Scuolalink.it

Lahazzato il/26 con la deliberazione n.42 del 30 gennaio. L’annoinizierà ufficialmente il 15 settembree terminerà lunedì 8 giugno 2026 per la maggior parte degli istituti. Tuttavia, per le scuole dell’infanzia, la chiusura è prevista per il 30 giugno 2026. Le istituzioni scolastiche potranno ./26:Scuolalink.