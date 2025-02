Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole tenere Joao Felix. La strategia

Nel prossimo, ilcontratin rossonero, il portoghese ha convinto.Nel futuro dic’è ile non solo per da qui a giugno. Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilin estate proverà a trattare con il Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo del fantasista portoghese.Poche partite disputate in rossonero esi è convinto nel potenziale del portoghese, che nonostante in carriera è stato spesso incostante ha le potenzialità per trascinare ila traguardi importanti. Il portoghese si è trasferito ao con la formula del prestito secco, non c’erano i tempi tecnici per trovare l’intesa sulla cifra del riscatto visto che nell’estate scorsa era stato pagato cinquantadue milioni più commissioni.