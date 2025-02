Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Gazzetta: Geoffrey Moncada è convinto: Kyle Walker sarà riscattato. L’indiscrezione

Nelestivo ilcome riferisce laeserciterà il riscatto,trattine aci ha messo meno di due settimane per convincere tutta la dirigenza rossonera e non solo. Il terzino arrivato dal Manchester City nel mercato invernale ha già dimostrato di essere un leader per questa squadra, l'esperienza fatta sotto la gestione Pep Guardiola al Manchester City si fa sentire.Ilha deciso in estate eserciterà il diritto di riscatto per trattenere il terzino inglese che il 28 maggio festeggerà 35 anni. I dirigenti rossoneri verseranno nelle casse del Manchester City nel complesso circacinque milioni di euro.