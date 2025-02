Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: per l’attacco spunta l’idea Douglas Luiz

Si prospetta una rivoluzione nelbianconero. Tutto ruota attorno all’addio di Dusan Vlahovi?, ipotesi fantascientifica fino a pochi mesi fa, ma ora sempre più probabile, viste anche le convincenti prestazioni di Kolo Muani. L’attaccante serbo che potrebbe dire addio alla Vecchia Signora, che studia quindi i piani per rimpiazzarlo. Il primo obiettivo deldelladella prossima estate è innanzitutto il riscatto del centravanti francese, ma non solo. Nelle ultime ore, infatti, come riportato da.it, che cita il portale inglese Transfer.com, èto anche il nome Luis Díaz del Liverpool.Dusan Vlahovic: la cessione non è più questione di se, ma di quandoArrivato con grandi aspettative e un investimento da oltre 80 milioni, il classe 2000 di Belgrado non ha finora ripagato appieno l’investimento dei bianconeri e dopo una stagione altalenante e prestazioni non sempre convincenti, la possibilità che il serbo lasci Torino si fa sempre più concreta.