Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, aumenta la concorrenza per quel super colpo in attacco: tre top club lo hanno messo nel mirino

di RedazionentusNews24, la strada per arrivare al grande sogno di Cristiano Giuntoli per l’si fa sempre più complessa: tredi Premier League tentano il grande centravantiIlpotrebbe dover affrontare già un primo bivio decisivo relativo alla scelta del nuovo attaccante. Ilche Cristiano Giuntoli vorrebbe proporre per il reparto avanzato rischia di non essere più così tanto in discesa. Già, perché l’ottima stagione in Turchia con la maglia del Galatasaray ha rivalutato le quotazioni di Victor Osimhen.Stando a quanto riportato da TBR Football, il calciatore nigeriano, di proprietà del Napoli, è entrato neldi tredella Premier League: Manchester United, Aston Villa e Newcastle. Questa foltarischia di guastare i piani di Cristiano Giuntoli.