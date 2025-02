Internews24.com - Calciomercato Inter, Oaktree sborsa 100 milioni: i nomi in lista fanno sognare Inzaghi, ecco tutti gli obiettivi

Leggi su Internews24.com

di Lorenzo Boscapronta are 100di euro per Simone, iinil tecnico,gliIlsi prepara a vivere un’estate da protagonista, conche – come rivelato Tuttosport quest’oggi – sarebbe pronta ad avvicinarsi ai 100di euro di spesa pur senza cambiare i propri ideali in materia di acquisti. Icitati dal giornale stamane sono di primissima classe. In attacco viene seguito Santiago Castro del Bologna (valutato 25-30). Sempre dal Bologna è valutato con attenzione Sam Beukema: individuato come il possibile erede di Acerbi, anche se nelladi Marotta rimangono Gila della Lazio e Hien dell’Atalanta. A centrocampo l’rimane poi vigile su Samuele Ricci del Torino (dove ci sarebbe da battere la concorrenza del Milan).