Calcio Serie D / Vigor Senigallia, trasferta a Sora

Domenica 16 febbraio alle ore 14.30– 15 Febbraio 2025 – 24° giornata inD condelicata per lasul non facile campo di, domenica 16 febbraio.I rossoblù affrontano una squadra che ha 5 punti in meno e lotta per evitare i play-out: obiettivo simile per lache per prima cosa deve salvarsi ed è chiaro che quello nel Lazio è un bivio importante perché un successo esterno metterebbe una seria ipoteca sulla permanenza in categoria e farebbe guardare oltre.I rossoblù hanno svolto la rifinitura alle Saline a porte aperte e non chiuse come comunicato in un primo momento: queste, come ha spiegato la società, ci saranno soltanto alla vigilia dei derby.Ancora out Alonzi, non stanno benissimo nemmeno Pesaresi, Ferrara e Kone, che comunque sono tra i convocati, dove l’under classe 2007 torna dopo qualche settimana.