Calcio Serie C. Ternana a Campobasso con la spinta dei tifosi. Possibile ballottaggio Brignola-Vallocchia

. E come sempre, un buon numero dial seguito. Il principale "nodo" tattico per le Fere in vista della sfida di(domani ore 19.30) resta quello relativo alla sostituzione di Romeo, che, considerando i tempi di recupero del centrocampista offensivo, caratterizzerà anche le prossime 4-6 settimane. Abate, in seguito al mercato invernale, può contare su un buon numero di opzioni, anche considerando l’innata capacità della squadra di essere camaleontica. Contro l’Arezzo, come a Legnago dopo l’uscita di Romeo, il tecnico ha propostoche questa volta potrebbe giocarsi una maglia con, soprattutto se si andasse verso una variante tattica di partenza, ferma restando la conferma di Curcio. In ogni caso, non dovrebbero esserci grandi novità rispetto all’undici di lunedì scorso.