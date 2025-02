Calcio Serie A | Milan-H Verona 1-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.48 Seconda vittoria di fila delche a San Siro piega 1-0 l'Hellas. Primo tempo senza troppi squilli al 'Meazza'. Ilsi fa vedere solo con Reijnders (para Montipò), e nel recupero con Musah che spara alto da buona posizione. Nella ripresa i rossoneri dentro anche Leao, provano ad aumentare i giri. Il, pur senza pungere in avanti si difende con ordine.La gara si sblocca al 75' al termine di una bellissima azioneista:Jimenez con un pallonetto pesca in area Leao che mette in mezzo al volo per l'1-0 di Gimenez.