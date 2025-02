.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, risultati e marcatori della 20^ giornata

InB, vincono le prime 4classifica Castelfrettese, Ostra, Montemarciano e Marzocca, colpo Pietralacroce contro la Real Cameranese. InC solo pari per il Le Torri Castelplanio e Monte Roberto, il Chiaravalle continua a vincere. Il Candia Baraccola Aspio di mister Carletti vince al 94? per 2-3 a Camerano. Nel girone F, vincono Cingolana SF, Villa Strada e Treiese IN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 15 febbraio– Tanti gol e diversi colpi di scena hanno caratterizzato il sabato pomeriggio di. Oggi, sabato 15 febbraio, si sono giocare le gare20^Nel girone B di, la Castelfrettese rifila 5 reti a un San Biagio che non perdeva da 4 giornate. I distacchi rimangono invariati perché vincono anche le tre inseguitrici: l’Ostra per 4-1 contro la Castelleonese, il Montemarciano all’inglese sul Castelbellino, il Marzocca per 3-0 contro la Sampaolese.