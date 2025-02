Oasport.it - Calcio, il Bologna batte il Torino nell’anticipo per 3-2. Decide un autogol di Biraghi nel finale

Leggi su Oasport.it

Ilcontinua la sua corsa verso il quarto posto. La squadra di Vincenzo Italiano ottiene tre punti pesantissimidella venticinquesima giornata di Serie A,ndo in rimonta ilper 3-2. Ilè attualmente settimo, staccando il Milan, ma è a -4 dalla Lazio, attualmente quarta forza del campionato. Per i granata, invece, è la prima sconfitta del 2025, con la formazione di Vanoli che rimane ferma in undicesima posizione.Una sfida movimentata che ha visto ilpassare in vantaggio con Ndoye. Ilriesce poi a pareggiare con Vlasic e poi trova addirittura il vantaggio nella ripresa con il neo arrivato Elmas. Ancora Ndoye, però, pareggia dal dischetto e poi neluno sfortunatodiregala il successo agli emiliani.La partita si apre al 13? con Fabbri che assegna undi rigore in favore del, ma il VAR lo richiama e l’arbitro torna sulla sua decisione per un fallo di Ndoye in precedenza su Linetty.