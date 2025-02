Sport.quotidiano.net - CALCIO DILETTANTI. Seconda Categoria, atteso ad Alfero il Collinello capolista

Così le formazioni forlivesi del fine settimana die Terza. In, gruppo N, rinviato il match interno della Fiumanese col Deportivo Roncadello per la scomparsa del dirigente Marco Silvagni (ne riportiamo in pagina). Nel gruppo O match in trasferta per il, primo in classifica. In Terza il Medla, secondo, a caccia di punti in casa dell’Aurorta, terzo., 17ª giornata. Girone N. Oggi: Vita (23)-Valmontone Castrocaro (6). Domani: Romagna (18)-Real Cava (7). Girone O. Domani:(19)-(41), Perticara (20)- Italtex San Colombano (19) e Dismano Utd (22)- Atletic Frampula (25)-Perticara (19). Terza, 17ª giornata. Oggi (14.30): Aurora (31)-Medla (32), Predappio (15)-Torresavio (34), Carpinello (30)-Sarsinate (27), Junior Romagna (4)-Bagnolo (19), Bertinoro (29)- Union Sammartinese (17), Civitella B (9)-ArtusiAnna (20), Vallesavio (14)-Vigne (20).