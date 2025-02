.com - Calcio a 5 serie B / Jesina, solo 1-1 contro il Real Dem Pescara

Gli ospiti abruzzesi acciuffano il pareggio a 5 secondi dalla fine sudi rigore dopo mille protesteJESI, 15 febbraio 2025 –a fil di sirena sfugge la vittoria allache era passata in vantaggio al 30? con Piersimoni.Primo tempo molto spento con poche occasioni e qualche parata di Di Simone, in particolare su Perotto Correa e Carnevali.Fai clic qui per vedere lo slideshow.Nel secondo, invece, succede di tutto: occasioni, gol, ammonizioni e proteste a non finire.Fin dall’inizio il portiere ospite si rende assoluto protagonista con altri miracoli ma al 30’ durante una mischia in area Piersimoni si gira e riesce a bucarlo con un destro preciso che fa esultare Pieralisi e tutta la.Negli ultimi 10’ la gara si accende con ilche attacca per cercare il gol del pari, senza successo però.