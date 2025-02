Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A: Javier e Vander lanciano Napoli (2-6). Un Salas tira l’altro: insieme sei reti. L’ex e il fratello piegano l’Italservice

Leggi su Sport.quotidiano.net

ITALSERVICE26 ITALSERVICE : Ricordi, Frontino, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Patias, Badahi, Petrucci, Taurisano, Achilli, Barichello, Manservigi. All. Bargnesi.: Mazzoleni, Perugino, De Luca, Borruto,V.,J., Bellobuono, Mendez, Focosi, De Lima, Bolo, Chianese, De Gennaro. All, Colini.: 3’ e 35, 7’ e 54, 17’ e 37 del primo tempo Patias; 1’ e 41, 7’ e 47, 11’ e 38, 13’ e 53, 16’ e 40 della ripresa Patias. La vendetta degli ex.passa al PalaMegabox. La squadra di mister Colini infarcita di campioni espugna il campo del. A farla da padrone proprio uno dei giocatori che un tempo ha vestito la maglia biancorossa:autore di una doppietta. A rincarare la dose poi ci ha pensato il(4 gol per lui ieri sera).