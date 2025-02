Ilrestodelcarlino.it - Cala il monte ingaggi col mercato di gennaio

E’ diminuito e non di poco ildel Cesena dopo ildiche in casa bianconera ha visto gli arrivi del centrocampista Saric e degli attaccanti La Gumina e Russo oltre al rientro dal Pineto del baby Giovannini che dovrebbe essere impiegato nella Primavera. Cinque, invece, le uscite dal centrocampista Saber al difensore Curto, agli attaccanti Van Hooijdonk e Kargbo oltre alla rescissione con il centrocampista Chiarello. Ildi riparazione diha visto come movimenti anche economici protagonisti Salernitana, Sassuolo e Sampdoria, così la classifica della spesa delle rose adesso è cambiata rispetto all’estate quando quella del Cesena era di 8,8 milioni per i calciatori aggiungendovi poi un milione e ottocentomila per lo staff tecnico. Al momento la spesa bianconera solo per il parco calciatori è di 8,062.