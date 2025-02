Calcionews24.com - Cagliari, Nicola: «La squadra oggi mi è piaciuta molto, ho visto una cosa importante»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Davide, allenatore del, nel post partita della sfida di Serie A contro l’Atalanta. Tutti i dettagli in merito Davideha parlato a Dazn nel post partita di Atalanta-di Serie A. MINA – «sono contento per Mina, sta raggiungendo quei livelli che tutti noi pensavamo in termini di ordine e tempismo. Non è mai pigro, .