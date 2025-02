Torinotoday.it - Cadavere di un uomo trovato in casa a Chivasso: ucciso quasi certamente da un'overdose

Il corpo di un 36enne italiano residente a Biella è statoall'ora di pranzo di ieri, venerdì 14 febbraio 2025, in un appartamento del palazzo di via Italia 10 a. I sanitari sono intervenuti dopo l'allarme dato dai suoi familiari, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.