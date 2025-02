Ilrestodelcarlino.it - Bus, sosta, Irpef e bollo: tutti gli aumenti per fasce di reddito a Bologna

, 15 febbraio 2025 – Chissà cosa avrebbe pensato il ragionier Ugo Fantozzi, svegliandosi sotto le Torri, in una fredda mattinata di febbraio. Scoprendo che, in una manciata di giorni, sono aumentati i prezzi di biglietti e abbonamenti del bus, parcheggi, dehors, addizionale regionale, Irap, ticket sanitari edell’auto. Forse, questa volta, il commercialista non l’avrebbe chiamato per chiedere se l’Iva sui sequestri si possa detrarre dalle tasse, ma per capire come arrivare a fine mese. "La settimana delle stangate”, la chiameranno gli storici. E allora facciamoci due conti in tasca, provando a capire come cambia la spesa di tre bolognesi con redditi diversi in un solo mese (anche se il nuovo pianoentrerà in vigore dal primo maggio). Prendiamo ad esempio un cittadino condi 30.