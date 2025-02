Calcionews24.com - Buongiorno: «Contentissimo di essere rientrato; gol subiti? Qualcosa dietro abbiamo sbagliato e tra difesa a 3 o 4 dico questo…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Alessandro, difensore del Napoli, dopo il pareggio ottenuto dai partenopei in trasferta contro la Lazio Alessandroha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Napoli contro la Lazio. Di seguito le sue parole. RIENTRO – «Sono statodi rientrare con la squadra per cercare di dare una mano .