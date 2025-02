Terzotemponapoli.com - Buongiorno analizza il pari con la Lazio: “Nessun calo fisico, solo inerzia della partita”

Il rientro in campo e la prestazionesquadraAlessandro, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la. Il difensore si è detto soddisfatto per essere tornato a disposizione e amareggiato per il gol subito nel finale:“Sono contentissimo di essere rientrato per dare il mio contributo. Sapevamo che sarebbe stata unadifficile e ovviamente dispiace subire gol all’ultimo minuto. Ora dobbiamolavorare, continuare a migliorare e andare avanti.”: L’ennesimo gol subito nel finaleUn tema ricorrente per il Napoli in questa stagione è la difficoltà nel gestire il risultato nei minuti finali.hato la situazione:“Quando subisci un gol, significa che hai commesso qualche errore. A volte c’è anche un po’ di sfortuna, ma stiamo lavorando per migliorare e curare quei dettagli che ci permettono di portare a casa la vittoria.