Ilnapolista.it - Buongiorno: «Abbiamo subito gol all’ultimo, però eravamo in una situazione d’emergenza»

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo due mesi di stop è tornato in campo,che ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Napoli per 2-2- contro la Lazioin conferenza«Sono stato contentissimo di rientrare con la squadra per cercare di dare una mano ed il mio contributo. Sulla partita sapevamo che sarebbe stata difficile, siamo amareggiati per il gole c’è solo da lavorare per migliorarci ancora».«Quando subisci gol è perchè hai sbagliato qualcosa, c’è mancanza di attenzione e sfortuna nei particolari e nei dettagli: stiamo lavorando e cercando di migliorare, di curare tutti quei dettagli che poi ci portano alla vittoria. Dobbiamo essere consapevoli del nostro lavoro, possiamo ancora migliorare».Come stava lo spogliatoio?«Sicuramente per come è andata la partita rimane amarezza,golin unadovuto fare dei cambi e ci teniamo la prestazione che c’è stata.