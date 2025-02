Spazionapoli.it - Buongiorno a sorpresa sul rientro: il retroscena sul ‘secondo ritiro’

Leggi su Spazionapoli.it

Lazio Napoli 2-2, arrivano le parole di Alessandroin conferenza stampa nel post partita dell’Olimpico.Allo stadio Olimpico di Roma si è concluso sul 2-2 il match tra Lazio e Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte sono stati ripresi negli ultimi minuti dalla rete di Boulaye Dia che non ha permesso ai partenopei l’allungo di 4 punti sull’Inter. Un pareggio in fin dei conti giusto per quello che si è visto in campo nonostante le diverse indisponibilità ed il cambio modulo indetto da Antonio Conte.Nella conferenza stampa di rito post partita, Alessandroha rilasciato alcune dichiarazioni sul suoin campo dopo l’infortunio.sicuro: “Continueremo a lavorare per i nostri obiettivi”Sul suo ritorno in campo e soprattutto sul lavoro svolto, ha sottolineato:“Abbiamo fatto un gran lavoro con il mister e con lo staff, non è stato un infortunio facile e sono dovuto stare fermo parecchio, ho dovuto fare praticamente un secondo ritiro“.