Buffon jr, prima convocazione in B con il Pisa: il figlio di Gigi chiamato da Inzaghi

, 15 febbraio 2025 - C’è un nuovopronto ad affacciarsi nel calcio dei grandi e, questa volta, non difende i pali. Louis Thomasdi, leggenda della Juventus e della Nazionale italiana, è stato convocato per lavolta in Serie B da Filippoper la sfida trae Cesena, in programma domani, domenica 16 febbraio. A unirli, oltre al campo, anche il ricordo della vittoria del Mondiale 2006, conquistato fianco a fianco con la maglia azzurra. Classe 2007, Louis Thomas ha scelto un percorso diverso dal padre: non portiere, ma attaccante esterno, preferibilmente ala sinistra. Cresciuto nel settore giovanile del, è arrivato nell’estate del 2023 ed è stato inizialmente aggregato all’under-17. La scorsa stagione ha fatto il salto invera, nonostante fosse sotto età.