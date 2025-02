Juventusnews24.com - Buffon, da Gigi a Louis Thomas: il figlio dell’ex portiere della Juventus convocato da Filippo Inzaghi con il Pisa. Prima chiamata per il classe 2007

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, da: ilJuvedaldi. Alla scoperta delprimogenitoGianluigi, festeggia lacon ildi. Ilè un esterno alto di centrocampo capace di giocare anche come centravanti.ha già realizzato 4 reti in 19 presenze complessive con lavera ed ora è pronto per il salto nellasquadra allenata da. Ilè in piena lotta promozione per la Serie A.Leggi sunews24.com