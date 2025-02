Liberoquotidiano.it - "Brutto giorno per il tennis". Sinner squalificato? Kyrgios senza vergogna, reagisce così | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Dodgy as". Tradotto: "Piuttosto sospetto". Come una avvoltoio, Nicksi è fiondato sulla carcassa di Jannik. Il numero uno al mondo ha raggiunto un accordo con la Wada. In pratica, l'agenzia anti doping ha riconosciuto che l'azzurro non avesse "intenzione di imbrogliare e che la sua esposizione al Clostebol non ha fornito alcun vantaggio per migliorare le prestazioni". Quindi? L'altoatesino rimarrà lontano dai campi daper ben tre mesi. L'accordo tra la Wada eha scatenato l'ira funesta di Nickche, come è solito fare, si è fiondato sui social per condividere con il mondo il suo pensiero. "Quindi la Wada esce allo scoperto e dice che vorrebbe una squalifica di 1-2 anni. Ovviamente la squadra 'deis' ha fatto tutto il possibile per fare in modo di accettare una squalifica di 3 mesi,titoli persi,premi in denaro persi.