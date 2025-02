Briatore sui «poveracci che sparano su Meloni a Sanremo». Le frasi di Elodie, Giorgia e Geppi Cucciari? «Vi dico perché lo fanno» - Il video

Leggi su Open.online

Anche Flavioammette di guardare il Festival di, «come tutti» spiega lui stesso in unsui social con un look alla Vasco Rossi. C’è però una cosa che non piace quest’anno all’imprenditore. Un fenomeno che, secondo lui, è una novità: gli attacchi a. Una mossa usata solo per farsi notare dagli artisti, spiega: «Quelli che artisticamente non sarebbero notati. Per farsi notare cosaper far parlare di loro?sul nostro primo ministro,sul governo».Con chi ce l’hanon fa nomi e cognomi. Finora un riferimento aè arrivato dache, rispondendo a Enrico Lucci di Striscia la notizia, ha detto che non voterebbe per la leader di FdI neanche «se le tagliassero un braccio». C’è stata ancheche si è rifiutata di mandare un bacio alla premier: «Da donna posso solo mandare baci a donne che lavorano e che siil mazzo in mezzo agli uomini», aveva risposto a Lucci.