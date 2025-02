Dilei.it - Bresh, Tapiro d’oro per il “disastro tecnico” a Sanremo 2025

Primodi Striscia la notizia per. Il cantante genovese, tra i più interessanti in gara al Festival con la sua La tana del granchio, è finito suo malgrado protagonista di uno spiacevole episodio alla serata dei duetti e delle cover di. L’esibizione con Cristiano De André è stata compromessa dai problemi tecnici: prima il microfono muto poi la ricevente che si è sganciata costringendo una intervenire in diretta e sistemarla per evitare una nuova interruzione. Alla fine si è optato, per fortuna, per una ripetizione della performance.dopo il duetto con De André aStriscia la notizia ha deciso di consegnare un, il primo per il cantante, dopo quanto accaduto al Festival dinella serata del 14 febbraio.