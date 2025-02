Breakfast Club | 40 anni di un inno generazionale senza tempo

Leggi su Cinefilos.it

: 40di unPassano gli, le generazioni, i costumi, le tradizioni. Cambia il modo di pensare e approcciarsi alla vita, cambiano i ritmi, cambiano i valori. Cambia tutto, eppure, in fondo in fondo non cambia proprio nulla. Riguardare oggi, il capolavoro di John Hughes del 1985 ne è la più limpida delle dimostrazioni. Sono trascorsi esattamente 40dall’uscita in sala di questo gioiello cinematografico, istantanea di un contesto che si ripresenta ancora oggi a noi sotto forme e nomi nuovi, ma con le stesse problematiche. Un film che non solo è oggi giustamente ricordato come il padre di tutti i teen movie – un genere che ha acquisito maggiore credibilità proprio in queglie in particolare grazie alle opere di Hughes – ma offre anche uno dei più lucidi e sinceri ritratti di una generazione che si siano mai visti al cinema.