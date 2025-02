Lapresse.it - Brasile, l’incontro con un giovane indigeno allontanatosi dalla sua tribù

Alcuni abitanti della città di Bela Rosa, in, una comunità fluviale in Amazzonia, hanno fatto un incontro molto particolare. Undi unaindigena isolata si è avvicinato a loro, a piedi nudi e con un piccolo perizoma. Secondo gli abitanti del luogo, stava chiedendo del fuoco. Il video del, girato con uno smartphone, mostra un residente che cerca invano di mostrare al ragazzo come usare un accendino. I funzionari dell’agenzia brasiliana per gli affari indigeni (Funai) hanno accompagnato ilin una struttura per verificare le sue condizioni di salute. In particolare, per accertarsi che non fosse venuto a contatto con malattie per cui le comunità indigene non hanno alcuna immunità. La Funai ha dichiarato che il, successivamente, è tornato nella foresta.