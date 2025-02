Ilfoglio.it - Brancale uscita da un film di Garrone, Corsi il musico perfetto, Fedez nullo: il mio Sanremo

Al direttore - Non ho ancora visto e ascoltato tutti..solo alcuni .tra questi(sigh),da Reality di, mi dicono già sold out per le fiere paesane di mezza estate,il, Giorgia tecnicamente impeccabile,canzone dozzinale, Lauro non sa cantare ma fa effetto,impicciato de cervello e musicalmente, Michielin paraculaggine emotiva a palla, Cristicchi "cristicchia" come sempre ma ce mette almeno la poesia, Marcella Bella prova a copiare i Ricchi e Poveri (e ho detto tutto sulla inversione spaziotemporale che solo a salire sul palco dell' Ariston viene esercitata su alcuni soggetti ultrasettantenni), Willy il Coyote così come deve essere, bel testo bel ritmo, ben cantato, Rose Villan capelli azzurri e idee poco chiare canzone già dimenticata, Elodie inaspettatamente timida, canta a tre quarti, quasi simpatica ma fermete qua!, Olly(!) oddio! In pratica preso di peso in curva nord e buttato sul palco con la condizionale, roba da daspo perenne, e poi.