Juventusnews24.com - Brambilla svela: «Quando sono arrivato ho trovato questa situazione, poi bravi a risalire. Mbangula? Cresciuto e maturato, ma all’inizio»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24hato un retroscena sulla Juventus Next Gen e ha parlato anche die Savona. Le sue dichiarazioni al Corriere di TorinoIntervenuto ai microfoni del Corriere di Torino, Massimoha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le parole dell’allenatore della Juventus Next Gen, che sta risalendo la classifica in Serie C.SVOLTA – «Se siamo risaliti è merito del lavoro dei ragazzi. Vincere conta, ma anche costruire giocatori. Con il lavoro avremmo superato le difficoltà. C’era un po’ di sfiducia, poca autostima, come può capire, in giovani che non si erano mai trovati in un contesto del genere, quello di dover lottare per salvarti. Allora, bisogna cambiare la testa. Curi e alleni anche la tecnica: insisti sul piede debole e sui gesti tecnici in velocità.