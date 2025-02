Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Captain America 4 guida la classifica a San Valentino

Il Sanal Boxha premiato: Brave New World, il nuovo film dell’MCU.Nonostante la presenza di film più in linea con la celebrazione della Festa degli innamorati, il botteghino nazionale ieri, venerdì 14 febbraio, ha visto comandare ancora una volta4 (via Cineguru), con un incasso complessivo di 1,21 milioni di euro (+24% in più rispetto allo scorso venerdì).Il film che celebra il passaggio ufficiale dello scudo dia Sam Wilson (Anthony Mackie) ha profuso un’ottima media per sala 1118 euro, ed un totale in tre giorni da 1,3 milioni (ha esordito il 12 febbraio).: Brave New World ha fatto segnare mercoledì scorso un opening day da 510 mila euro, davanti a The Winter Soldier (330 mila euro) e Il Primo Vendicatore (467 mila euro), ma dietro l’irragiungibile Civil War (1,04 milioni di euro).