Ilrestodelcarlino.it - Boom a Comacchio e lidi. Novantamila visite in più

presenze turistiche in più rispetto al 2024, con numeri ancora una volta superiori ai due milioni. Numeri, quelli forniti dall’assessore Emanuele Mari nella seduta del Tavolo del Turismo didi giovedì scorso, che riflettono una crescita notevole e strutturale per il settore sulla costa, con la sua proposta variegata: dal balneare, ai musei, passando per l’escursionismo e il turismo green. Risultati che, come sostenuto dal sindaco Pierluigi Negri, rendono merito all’importante lavoro "dei nostri operatori privati, nonostante le grandi difficoltà, e a quello di questa amministrazione, che da anni sta lavorando intensamente in sinergia con loro e con la Regione per favorire l’offerta turistica del nostro territorio, che è molto variegata. In questi ultimi anniè stata insignita di importanti riconoscimenti sulla stampa internazionale, ad esempio dal Times di Londra, e il recente ottenimento del titolo di città va a corroborare questa attività mirata a conquistare risultati turistici sempre migliori".