Juventusnews24.com - Bonucci senza filtri: «La Juve è la mia vita, con Thiago Motta sarà un bel futuro. Derby d’Italia? Ho questa sensazione»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni dell’ex difensore dellantus in vista delcontro l’Inter a La Stampa. Cosa ha dettoLeonardoè intervenuto a La Stampa. Di seguito le parole dell’ex difensore dellantus, domani impegnata nel big match in campionato contro l’Inter.– «Ci vedo dentro un belconosce il calcio come pochi, sa dove vuole arrivare. Le difficoltà fanno parte del momento, fidatevi di lui. Laè la mia. Lo è fin dal primo tocco ad un pallone da bambino lo è anche adesso che ho smesso di giocare.. L’Inter si può battere»Leggi suntusnews24.com