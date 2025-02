Ilnapolista.it - Bonucci: «Scudetto? Vedo il Napoli favorito, Conte in queste condizioni non sbaglia mai»

Leggi su Ilnapolista.it

Leonardointervistato da La Stampa. Parla ovviamente di Juventus ma anche die della Nazionale.Un titolo dopo l’altro.«Io, Chiello e Barza, lasciando un attimo in pace Gigi, giocavamo per esaltare le qualità dell’altro: la complementarità nasce così e, così, i difetti sparivano e venivano a galla i pregi. E poi.».E poi?«Antonio (, ndr): il merito è in gran parte suo e delle sue idee, oggi, rinnovate, ma pur sempre valide. Il primo a fare qualcosa di diverso è stato lui».Corsa, Inter o Atalanta?: «ilinnonmai».Restiamo con l’azzurro addosso. C’è un momento in cui tutta la grandezza di Gianluca Vialli l’ha toccata da vicino?: «A Palermo avevamo perso il Mondiale in Qatar davanti alla Macedonia e il giorno dopo mi ritrovo a Coverciano seduto sulla panchina vicino alla fontana.