Juventusnews24.com - Boninsegna “gioca” il Derby d’Italia: «Il cuore dice sempre Inter, alla Juve non volevo andare. Per la gara di domani prevedo una cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la sua sulin programmasera tra: le dichiarazioni del doppio exRobertoGazzetta dello Sport, ha parlato così in vista didiSU– «Questa è una partita da tripla, non vedo un favorito netto stavolta: diciamo che in una sfida di questo livello, con tutto ciò che c’è in ballo, può succedere davvero di tutto.. Avrei detto senza esitare l’se si fosseto a San Siro ma, visto che lasi disputa a Torino, sarà tutto molto più equilibrato e con uno svolgimento imprevedibile. Va considerata anche la campagna di rafforzamento dei bianconeri in inverno: penso che in una partita così gli innesti arrivati dal mercato possano pesare e Thiago Motta li sta mettendo in campo più o meno tutti».