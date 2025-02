Juventusnews24.com - Bonetti Juve, chi è il difensore dell’Under 15: una risorsa fondamentale per mister Benesperi

di Fabio Zaccaria, focus sulcon un senso del gol da attaccante vero: un altro talento in forza alla stratosferica Under 15. Caratteristiche e identikit del giocatoreLantus Under 15 continua a sfornare talenti in questa stagione a dir poco straordinaria per i ragazzi di. Prima della sosta nazionali, la squadra ha ottenuto l’ennesima vittoria del campionato, la tredicesima, in trasferta contro la Carrarese per 4-0. Chi ha sbloccato la partita è il protagonista del focus odierno: Francesco, uncon il gol nel sangue. Ecco di seguito le caratteristiche e l’identikit del ragazzo.è uncentrale che all’occorrenza può svolgere anche il ruolo di terzino, dote assolutamentenel calcio di oggi. Fra le caratteristiche peculiari del centrale15 c’è il colpo di testa, che, vista la sua altezza riesce a sfruttare alla grande: in fase difensiva svetta sugli avversari sormontandoli fisicamente mentre diventa un pericolo quando si ritrova a salire nelle situazioni da palla inattiva.