Bologna-Torino 3-2, match pirotecnico al Dall'Ara: autogoal decisivo di Biraghi

Chiusi gli impegni nelle competizioni europee, si riparte con un altro weekend di campionato. Il turno numero 25 di Serie A si è aperto con l’anticipo del venerdì, tra. Gli uomini di italiano agguantano la vittoria al fotofinish, grazie alla sfortunata autorete di, per il definitivo 3-2. 3 punti che permettono ildi continuare il proprio sogno, verso la seconda qualificazione consecutiva in Europa. I falsinei si trovano in settima posizione con 39 punti, a -3 dalla Fiorentina ed una gara da recuperare, il 26 febbraio contro il Milan. Dalla sua il, con questa sconfitta, rimane ferma all’11° posto con 29 punti., il racconto delSotto la pioggia dell’Ara,hanno dato vita ad una partita spettacolare. Parte subito forte il, che si spinge tanto in avanti alla ricerca del vantaggio.