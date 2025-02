Sport.quotidiano.net - Bologna, rimonta che sa d’Europa. Super Ndoye e un autogol: Toro ko. E i rossoblù ritornano ai piani alti

Dulcis in fango. Nel pantano del Dall’Ara, sotto una pioggia snervante, in fondo a una partita di muscoli e cuore, ilstrappa una vittoria pesantissima al Torino. Di cuore, di sostanza, di classe. Se il pareggio di Lecce era stata una brutta frenata, questo successo è una bellissima scossa a una classifica densa, densissima in zona Europa. Con la Juventus che stasera aspetta l’Inter e la Lazio che prima va a Napoli, vincere ieri sera era fondamentale, se non indispensabile. Perché, è vero, nelle ultime dieci gare ine avevano sbagliata una sola - il buco nero con il Verona, in chiusura di 2024 - ma erano rimasti incagliati in troppi pareggi per poter tenere il passo di quelle davanti. E allora ecco questo tre a due, di lotta e di governo, contro i granata di Vanoli che arrivavano imbattuti nel 2025 (come lo stesso).